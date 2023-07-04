Автомобиль наехал на пешеходов в Тель-Авиве, есть пострадавшие

Euronews

Сообщалось, что водитель также пытался нанести прохожим ножевые ранения, но был нейтрализован.

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате нападения в Тель-Авиве. Во вторник днем мужчина направил автомобиль в группу людей, стоявших у торгового центра.

Затем водитель выскочил из машины с ножом, пытаясь ранить прохожих. Злоумышленника застрелил гражданский, у которого при себе было оружие.

Группировка ХАМАС назвала атаку "героическим возмездием за военную операцию в Дженине". Полиция квалифицировала случившееся как теракт.

Сообщается, что нападавший, 23-летний палестинец. Он въехал на территорию Израиля по медицинской визе для лечения. В связи с терактом произведены аресты.