Левые активисты сорвали суд над задержанными участниками беспорядков

Euronews

Французские суды рассматривают такие дела в ускоренном режиме, поскольку за последние дни задержаны более 3500 человек

Во французском Лионе суд был вынужден при остановить рассмотрение дел лиц, задержанных во время недавних беспорядков и погромов. В зале суда присутствовали три десятка крайне левых активистов, у одного из которых оказалась футболка с антиполицейскими лозунгами. При попытке задержать его для выяснения личности возникла перепалка.

По словам юристов, произошедшее сильно замедлит разбирательства.

Сара Ибас, адвокат:

«Произошедшее сильно уменьшит шансы задержанных освободиться как можно скорее. Они и так находятся в очень сложных условиях, ведь чем больше мы задерживаем, тем более переполненными становятся места предварительного заключения».

Заседание удалось возобновить спустя час, но теперь в зал были допущены только непосредственно участвующие в процессе.

Дела, связанные с продолжающимися беспорядками, во французских судах с понедельника разбирают в приоритетном и ускоренном режиме. За минувшие дни полиция задержала уже почти 3500 человек по всей стране.