Испания: введенный из-за пандемии режим ЧС отменен

Euronews

Теперь везде можно ходить без защитных масок. Испанские власти отменили режим ЧС, вызванной распространением коронавируса

Правительство Испании официально объявило о завершении режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызванной пандемией COVID-19.

Власти сообщили, что гражданам больше не нужно носить маски в медицинских центрах и в аптеках, однако рекомендовали не отказываться от них людям с симптомами респираторных заболеваний, находящимся в общественных местах и медикам.

Последние два года Испания постепенно ослабляла ограничения связанные с ковидом.

За время пандемии в стране было зарегистрировано 14 миллионов случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 122 тысячи человек.