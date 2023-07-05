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Рекордная жара на юге и западе Румынии

Жара в Румынии
Жара в Румынии Авторское право Кадр из репортажа ROTVR via EBU
 Euronews

Метеорологи предупреждают, что аномальная жара в регионе продержится еще несколько дней.

Температура воздуха на юге и западе Румынии достигла 39 градусов Цельсия. при этом в некоторых районах после недавних сильных наводнений до сих пор нет доступа к питьевой воде

Метеорологи предупреждают, что аномальная жара в регионе продержится еще несколько дней, а по вечерам прогнозируют проливные дожди и высокую влажность. 

На побережье рекордная температура рано утром привела к образованию густого тумана, морские гавани были временно были закрыты из-за падения видимости.

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