Рекордная жара на юге и западе Румынии

Euronews

Метеорологи предупреждают, что аномальная жара в регионе продержится еще несколько дней.

Температура воздуха на юге и западе Румынии достигла 39 градусов Цельсия. при этом в некоторых районах после недавних сильных наводнений до сих пор нет доступа к питьевой воде

Метеорологи предупреждают, что аномальная жара в регионе продержится еще несколько дней, а по вечерам прогнозируют проливные дожди и высокую влажность.

На побережье рекордная температура рано утром привела к образованию густого тумана, морские гавани были временно были закрыты из-за падения видимости.