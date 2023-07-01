Сотрудники посольства РФ в Бухаресте покинули Румынию

В заявлении МИД Румынии указывается, что решение о сокращении штата "отражает текущий уровень двусторонних отношений в контексте начала агрессивной войны РФ против Украины".

40 сотрудников посольства РФ в Бухаресте вместе с членами семей вылетели спецрейсом в Москву по требованию властей Румынии сократить вдвое штат дипломатического представительства.

Некоторые сотрудники посольства уже покинули Румынию ранее.

В заявлении МИД Румынии указывается, что решение властей страны, принятое в начале июня, "отражает текущий уровень двусторонних отношений в контексте начала агрессивной войны РФ против Украины".

В Москве назвали решение Бухареста враждебным выпадом, ведущим дальнейшей деградации отношений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное решение не останется без ответа.