Мадонна попала в реанимацию из-за "серьёзной бактериальной инфекции"

Euronews

По словам ее менеджера, певица идет на поправку, но находится под пристальным наблюдением врачей. Из-за болезни отложено ее мировое турне, посвященное 40-летию музыкальной карьеры

Мадонна провела несколько дней в реанимации в одной из больниц Нью-Йорка из-за "серьезной бактериальной инфекции".

По словам ее менеджера, певица идет на поправку, но все еще нуждается в пристальном наблюдении врачей.

Из-за болезни 64-летняя поп-дива вынуждена отложить начало своего мирового турне The Celebration, посвященного 40-летнию ее музыкальной карьеры.

Первый концерт был запланирован в Ванкувере 15 июля.

Обладательница «Грэмми» пообещала исполнить свои лучшие хиты, список которых она составила исходя из пожеланий поклонников.