Мадонна - за контроль над оружием!

К длинному списку тех, кто становился автором и/или исполнителем песен протеста прибавилось имя королевы поп-музыки Мадонны. Только что она выпустила видео новой композиции God's Control, в нем, как обычно, шокируя общепринятый вкус и буржуазность, призывает к контролю над продаже и оборотом оружия.

36 тысяч американцев ежегодно становятся жертвами стрельбы, заявляет Мадонна, и с этим, полагает она, пора что-то делать.

Это яркое художественное заявление не прошло незамеченным ни прессой, ни социальными сетями.

Практически все медиа откликнулись на этот артистический жест исполнительницы, отмечая его социальную важность.

Происходящее на видео с неизбежностью рождает ассоциации с расстрелом посетителей гей-бара в Орландо, случившемся ровно три года назад, тогда от рук убийцы погибли 49 человек, еще несколько десятков были ранены. Это обстоятельство также стало поводом для полемики.

Одна из выживших, Пэйшенс Картер, заявила в своем микроблоге, что она не советует смотреть этот клип, поскольку все это возрождает самые мрачные воспоминания. Но затем она, де-факто частично дезавуировав свои слова, решила объявить, что, несмотря на собственные переживания, этот шаг Мадонны приветствует .

God's Control, композиция со нового студийного альбома Мадонны, ставшего 14-м по счету.