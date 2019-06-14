Мадонна выпустила новый альбом

Она получила мировую известность в 80-х годах благодаря песне "Material Girl", что в переводе означает "меркантильная девушка". 60-летняя Мадонна выпустила свой четырнадцатый по счету альбом. Пластинка получила название "Мадам икс". Как рассказывала ранее Мадонна, "Madame X" - это секретный агент, который путешествует по миру и меняет обличия.

Мадонна, певица: "Она вдохновляет, помогает, несёт свет в этот мир. Она может перевоплотиться в кого угодно, если ей это будет нужно. Она - хамелеон.

Всего в новый альбом вошли 15 песен на английском, испанском и португальском языках.

Среди них, записанный совместно с колумбийским певцов Малумой, трек "Medellin".

Представлена в альбоме и песня "Future", премьера которой состоялась на "Евровидении" в Израиле, куда Мадонну пригласили в качестве специального гостя.

Ещё один трек под названием "Crave" певица записала с американским репером Суэйем Ли. Как утверждает Мадонна, каждая песня её нового альбома - это отражение характера "Мадам икс":

"Иногда она - борец за свободу, иногда – наставник, иногда она жаждет любви, иногда испытывает ностальгию по детству и прошлому. Иногда она думает о тех людях на планете, которые страдают, у которых нет права голоса, но который им нужен, и чувствует себя в ответственности за них."

Завершает альбом песня "I rise", что в переводе означает "я поднимаюсь". На создание этого трека Мадонну вдохновила американская школьница Эмма Гонсалес, выжившая во время стрельбы в школе Пакркленда в 2018, и выступающая теперь за ужесточение контроля над оружием в США.