Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Cult

Мадонна выпустила новый альбом

Мадонна выпустила новый альбом
Авторское право
REUTERS/Mario Anzuoni
 Ольга Патапенка 
Размер текста Aa Aa

Она получила мировую известность в 80-х годах благодаря песне "Material Girl", что в переводе означает "меркантильная девушка". 60-летняя Мадонна выпустила свой четырнадцатый по счету альбом. Пластинка получила название "Мадам икс". Как рассказывала ранее Мадонна, "Madame X" - это секретный агент, который путешествует по миру и меняет обличия.

Мадонна, певица: "Она вдохновляет, помогает, несёт свет в этот мир. Она может перевоплотиться в кого угодно, если ей это будет нужно. Она - хамелеон.

Всего в новый альбом вошли 15 песен на английском, испанском и португальском языках.

Среди них, записанный совместно с колумбийским певцов Малумой, трек "Medellin".

Представлена в альбоме и песня "Future", премьера которой состоялась на "Евровидении" в Израиле, куда Мадонну пригласили в качестве специального гостя.

Ещё один трек под названием "Crave" певица записала с американским репером Суэйем Ли. Как утверждает Мадонна, каждая песня её нового альбома - это отражение характера "Мадам икс":

"Иногда она - борец за свободу, иногда – наставник, иногда она жаждет любви, иногда испытывает ностальгию по детству и прошлому. Иногда она думает о тех людях на планете, которые страдают, у которых нет права голоса, но который им нужен, и чувствует себя в ответственности за них."

Завершает альбом песня "I rise", что в переводе означает "я поднимаюсь". На создание этого трека Мадонну вдохновила американская школьница Эмма Гонсалес, выжившая во время стрельбы в школе Пакркленда в 2018, и выступающая теперь за ужесточение контроля над оружием в США.