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"Остановить экспансию": США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК "Вагнер", в ЦАР и ОАЭ

Malians demonstrate against France and in support of Russia on the 60th anniversary of the independence of the Republic of Mali, in Bamako, Mali. 22 September 2020
Malians demonstrate against France and in support of Russia on the 60th anniversary of the independence of the Republic of Mali, in Bamako, Mali. 22 September 2020 Авторское право AP Photo
 Una Hajdari

Несколько компаний и одно физическое лицо попали под санкции США за то, что помогали ЧВК "Вагнер" получать постоянный доход за счет незаконной торговли африканскими алмазами и золотом.

США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК "Вагнер" и ее основателем Евгением Пригожиным в Центральноафриканской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, России и Мали.

Решение было принято пригожинского мятежа в минувшие выходные. Но в госдепартаменте подчеркнули, что действия против ЧВК "Вагнер" не связаны с этим событием.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против четырех компаний и одного физического лица, связанных с российской ЧВК "Вагнер" и ее основателем и владельцем Евгением Пригожиным", - говорится в заявлении Минфина США.

Основанная ветеранами чеченских войн, первых вооруженных конфликтов, произошедших на территории России после падения коммунизма, ЧВК изначально нанимала наемников и высококвалифицированных бывших военных.

Хотя в основном группа известна своим присутствием на востоке Украины, она действует по всему миру и участвует в других конфликтах, в основном в Африке и Сирии.

"Остановить ее экспансию"

"ЧВК "Вагнер" финансирует свои жестокие операции отчасти за счет эксплуатации природных ресурсов в таких странах, как Центральноафриканская Республика и Мали, – говорится в заявлении замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона. – Соединенные Штаты будут продолжать бороться с источниками доходов "Группы Вагнер", чтобы остановить ее экспансию и насилие в Африке, Украине и других странах".

Считается, что попавшие под санкции компании играют ключевую роль в создании финансовых структур для "Вагнера", в частности, за счет незаконной торговли алмазами и золотом.

В число групп, попавших под санкции, входит горнодобывающая и золототорговая компания в ЦАР, которая открыто сотрудничала с ЧВК и даже финансировала повстанческие группировки, действующие против местного правительства.

В Дубае под санкции попала компания, которая импортировала золото из ЦАР и платила "Вагнеру" наличными, отправляемыми напрямую в РФ. Российская компания добавлена в санкционный список по той же причине.

Sophie Garcia/AP
ЧВК "Вагнер" участвует в конфликтах в разных странах, в том числе в Буркина-Фасо (на снимке) и в МалиSophie Garcia/AP

ЧВК "Вагнер" перебирается в Беларусь после того, как лидер этой страны Александр Лукашенко якобы помог Путину и Пригожину договориться о прекращении мятежа.

"Вагнер" сыграла немалую роль в военном вторжении России в Украину.

Российское Агентство интернет-исследований, или "фабрика троллей", ставшее известным из-за предполагаемого вмешательства в президентские выборы 2016 года в США, победителем которых стал Дональд Трамп, часто называют ключевым источником российской дезинформации и кампаний злонамеренного влияния. Его финансированием занимался именно Пригожин.

Африканский проект

ЧВК "Вагнер" продолжает играть огромную роль в продолжающейся войне в Мали, западноафриканской стране, которая переживает длительную нестабильность с момента военного переворота в 2012 году.

Андрей Иванов, один из руководителей "Вагнера", был внесен с санкционный список по обвинению в контрабанде оружия и других незаконных действиях.

Пригожин создал отдельный проект "Вагнера", занимающийся исключительно вмешательством в дела Африки, назвав его "Африканская политология".

Misha Japaridze/Copyright 2011 The AP. All rights reserved
Евгения Пригожина часто называют "поваром Путина"Misha Japaridze/Copyright 2011 The AP. All rights reserved

Группа экспертов по Африке нанимает специалистов по связям с общественностью для оказания влияния в пользу "Вагнера" на континенте.

Российская газета "Коммерсант" описала их деятельность, как "социальные исследования на континенте, включая Мадагаскар, ЮАР, Кению и многие другие африканские страны", якобы с целью повлиять на выборы.

Группа особенно активна в преддверии выборов в африканских странах.

Хотя многие называют "Вагнер" единой организацией, на самом деле это разветвленная сеть компаний, связанных или сотрудничающих с пригожинским "Конкордом".

Одним из направлений деятельности группы "Конкорд" является доставка продуктов, в том числе для Кремля, из-за чего Пригожин когда-то получил кличку "повар Путина".

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