"Остановить экспансию": США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК "Вагнер", в ЦАР и ОАЭ

Несколько компаний и одно физическое лицо попали под санкции США за то, что помогали ЧВК "Вагнер" получать постоянный доход за счет незаконной торговли африканскими алмазами и золотом.

США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК "Вагнер" и ее основателем Евгением Пригожиным в Центральноафриканской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, России и Мали.

Решение было принято пригожинского мятежа в минувшие выходные. Но в госдепартаменте подчеркнули, что действия против ЧВК "Вагнер" не связаны с этим событием.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против четырех компаний и одного физического лица, связанных с российской ЧВК "Вагнер" и ее основателем и владельцем Евгением Пригожиным", - говорится в заявлении Минфина США.

Основанная ветеранами чеченских войн, первых вооруженных конфликтов, произошедших на территории России после падения коммунизма, ЧВК изначально нанимала наемников и высококвалифицированных бывших военных.

Хотя в основном группа известна своим присутствием на востоке Украины, она действует по всему миру и участвует в других конфликтах, в основном в Африке и Сирии.

"Остановить ее экспансию"

"ЧВК "Вагнер" финансирует свои жестокие операции отчасти за счет эксплуатации природных ресурсов в таких странах, как Центральноафриканская Республика и Мали, – говорится в заявлении замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона. – Соединенные Штаты будут продолжать бороться с источниками доходов "Группы Вагнер", чтобы остановить ее экспансию и насилие в Африке, Украине и других странах".

Считается, что попавшие под санкции компании играют ключевую роль в создании финансовых структур для "Вагнера", в частности, за счет незаконной торговли алмазами и золотом.

В число групп, попавших под санкции, входит горнодобывающая и золототорговая компания в ЦАР, которая открыто сотрудничала с ЧВК и даже финансировала повстанческие группировки, действующие против местного правительства.

В Дубае под санкции попала компания, которая импортировала золото из ЦАР и платила "Вагнеру" наличными, отправляемыми напрямую в РФ. Российская компания добавлена в санкционный список по той же причине.

ЧВК "Вагнер" участвует в конфликтах в разных странах, в том числе в Буркина-Фасо (на снимке) и в Мали Sophie Garcia/AP

ЧВК "Вагнер" перебирается в Беларусь после того, как лидер этой страны Александр Лукашенко якобы помог Путину и Пригожину договориться о прекращении мятежа.

"Вагнер" сыграла немалую роль в военном вторжении России в Украину.

Российское Агентство интернет-исследований, или "фабрика троллей", ставшее известным из-за предполагаемого вмешательства в президентские выборы 2016 года в США, победителем которых стал Дональд Трамп, часто называют ключевым источником российской дезинформации и кампаний злонамеренного влияния. Его финансированием занимался именно Пригожин.

Африканский проект

ЧВК "Вагнер" продолжает играть огромную роль в продолжающейся войне в Мали, западноафриканской стране, которая переживает длительную нестабильность с момента военного переворота в 2012 году.

Андрей Иванов, один из руководителей "Вагнера", был внесен с санкционный список по обвинению в контрабанде оружия и других незаконных действиях.

Пригожин создал отдельный проект "Вагнера", занимающийся исключительно вмешательством в дела Африки, назвав его "Африканская политология".

Евгения Пригожина часто называют "поваром Путина" Misha Japaridze/Copyright 2011 The AP. All rights reserved

Группа экспертов по Африке нанимает специалистов по связям с общественностью для оказания влияния в пользу "Вагнера" на континенте.

Российская газета "Коммерсант" описала их деятельность, как "социальные исследования на континенте, включая Мадагаскар, ЮАР, Кению и многие другие африканские страны", якобы с целью повлиять на выборы.

Группа особенно активна в преддверии выборов в африканских странах.

Хотя многие называют "Вагнер" единой организацией, на самом деле это разветвленная сеть компаний, связанных или сотрудничающих с пригожинским "Конкордом".

Одним из направлений деятельности группы "Конкорд" является доставка продуктов, в том числе для Кремля, из-за чего Пригожин когда-то получил кличку "повар Путина".