Euronews

Президент России Владимир Путин выступил перед российскими военными в Кремле. Он подчеркнул, что они "фактически остановили гражданскую войну". С речью в Минске выступил и Александр Лукашенко: президент Беларуси заявил, что это он остановил мятеж Пригожина.

Александр Лукашенко подтвердил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в Беларусь. Его бизнес-джет приземлился на военном аэродроме под Минском сегодня утром.

Президент Беларуси выступил во вторник с длинной речью, в которой рассказал о том, как вел переговоры с Пригожиным во время мятежа ("На полпути тебя как клопа раздавят!") и что именно он убедил основателя ЧВК "Вагнер" остановить восстание ("Мы подготовили бригаду и, как в 1941 году, будем защищать Москву"). "Мы думали, что рассосется, а не рассосалось", — заявил он, объясняя, почему начал переговорный процесс.

Александр Лукашенко также пообещал, что ЧВК "Вагнер" смогут "перекантоваться" на территории Беларуси — "естественно, за их счет", но отверг информацию о том, что для российских наемников будут строить новые лагеря. "Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста — забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься", — сказал он.

Кроме того, президент Беларуси отметил, что большая часть российского ядерного оружия уже завезена на территорию страны и что ЧВК "Вагнер" не будет его охранять.

Между тем президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава считает размещение в Беларуси "вагнеровцев" "негативным сигналом".

Ранее сегодня перед военными лично выступил Владимир Путин — с крыльца Грановитой палаты в Кремле. Президент России поблагодарил их за то, что они "фактически остановили гражданскую войну", в трудный час встав "на путь смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос". Он также объявил минуту молчания в память о погибших в ходе мятежа Пригожина летчиках.

"Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну", — сказал он.

После этого, на встрече с силовиками, Владимир Путин впервые заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью финансировалась из госбюджета и что за последний год структуре Евгения Пригожина было выделено 86 млрд рублей. Другие 110 млрд пошли на страховые выплаты наемникам. Еще 80 млрд ЧВК заработала на госконтрактах через "Военторг".

Что будет с ЧВК "Вагнер" теперь, до конца не ясно. Накануне российский президент призвал наемников подписать контракт с Минобороны, а утром во вторник в ведомстве сообщили, что частная военная компания готовится передать российской армии тяжелую военную технику.