Насекомые заменяют мясо в тарелках европейцев

У большинства людей один лишь вид этих ползучих существ, их яиц и личинок, вызывает брезгливость. Но, преодолев это чувство, их, оказывается, можно есть. В январе этого года Европейское агентство по безопасности продуктов питания пришло к заключению, что жёлтый мучной червь годен для употребления в пищу и даже полезен. Приготовленные насекомые могут появиться на полках супермаркетов в течение нескольких месяцев.

Владелец бельгийской фирмы TOR Royal Лис Хакельбрахт надеется, что широкие слои населения распробуют её товар:

«Думаю, мы должны готовить очень хорошую и вкусную еду, говорит она. – Чтобы люди ели бургер с мучными червями, это должен быть вкусный бургер».

Замена в рационе животных на насекомых поможет сохранять чистоту окружающей среды. В результате в атмосферу выделяется меньше углекислого газа.

«Когда нас 9 миллиардов человек, невозможно кормить всех мясом, поэтому мы должны искать другие источники белка, - продолжает Лис Хакельбрахт. - Он может быть в растениях и также может быть в насекомых».

Мучной червь – далеко не единственное съедобное насекомое. На ферме Nusect выращивают множество других, в том числе сверчков и саранчу. Говорят, по вкусу они напоминают арахисовый орех. Пока им по-прежнему суждено стать кормом для животных и рыбы. Но владелец фермы Александр Маруа считает, что его питомцы, получив разрешение властей, образуют рынок и для людей:

«Я думаю, что через пару лет он вырастет, - сказал он. - Очень важно, что для этого уже есть законодательство, которого раньше у нас не было. Это позволит нам сделать ещё один шаг к тому, чтобы насекомые стали популярными».

А следующим шагом для стран ЕС будет одобренная всеми рекомендация по включению в пищевую цепочку насекомых, которых пока нет в упакованном виде на полках магазинов.