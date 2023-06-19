Столкновения израильских военных и палестинцев в Дженине: есть убитые

Euronews

Израиль, как сообщается, применил вертолеты во время операции в Дженине на Западном берегу Иордана. В столкновениях с военными погибли по меньшей мере три палестинца.

В Дженине на Западном берегу Иордана в столкновениях с израильскими военными погибли по меньшей мере три палестинца и порядка тридцати получили ранения. Об этом заявили в палестинском министерстве здравоохранения.

Израильская сторона сообщила, что в перестрелке были ранены несколько солдат.

Военные вошли в Дженин в понедельник утром, чтобы задержать подозреваемых в террористической деятельности.

"Армия обороны Израиля и силы безопасности провели операцию по задержанию двух разыскиваемых подозреваемых в городе Дженин.

В этом районе произошла перестрелка между израильскими силами и вооруженными боевиками. Кроме того, в военнослужащих было брошено большое количество взрывных устройств, в ответ на что они открыли огонь на поражение", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Израильские СМИ пишут, что боевики открыли огонь и начали, бросали в военных самодельные взрывные устройства. Одно из них разорвалось под бронированной машиной. Во время операции ЦАХАЛ применил боевые вертолеты.

Израиль почти каждую ночь проводит рейды на Западном берегу Иордана в ответ на всплеск насилия со стороны палестинцев в начале прошлого года. За это время участились нападения палестинцев на израильтян.