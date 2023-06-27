Хадж: стояние в долине Арафат

Euronews

Более двух миллионов паломников, прибывших в Саудовскую Аравию, проводят во вторник главный обряд хаджа.

Сотни тысяч паломников во вторник двинулись через долину Мина в Саудовской Аравии к горе Арафат, чтобы совершить главный обряд Хаджа.

В исламе считается, что здесь пророк Мухаммед произнес свою последнюю проповедь, призывая к равенству и единству среди мусульман.

Паломники проведут на горе и вблизи нее весь день, вознося молитвы о прощении и слушая проповеди.

В этом году в Саудовскую Аравию прибыли более двух миллионов паломников из 160 стран. Местные СМИ сообщают, что это рекордный показатель после окончания пандемии коронавируса. Квота на количество паломников была установлена как в 2019 году, когда хадж совершили около 2,5 миллионов человек.

Паломничество в Мекку - один из пяти столпов ислама. Совершить хадж раз в жизни должен каждый мусульманин, имеющий для этого силы и средства.

В среду, 28 июня будет отмечаться один из главных религиозных праздников ислама Курбан-байрам, знаменующий окончание хаджа.