Крупнейший после пандемии хадж завершился при сорокапятиградусной жаре

Паломничество в Мекку совершили 1,8 млн человек. Теперь верующие по всему миру празднуют Курбан-байрам в память жертвоприношения Ибрахима.

В Саудовской Аравии завершился хадж. Одним из последних обязательных для паломников обрядов стало символическое побивание камнями шайтана в долине Мина к востоку от Мекки.

С рассвета сотни тысяч людей направились к святому месту, чтобы воспроизвести эпизод из жизни пророка Ибрахима, который, согласно Корану, отгонял дьявола камнями, когда тот отговаривал его принести в жертву своего сына.

Затем верующие ещё раз совершили ритуал "таваф" или обход Каабы во внутреннем дворе мечети Аль-Харам.

По данным властей королевства, в этом году в хадже приняли участие 1,8 миллиона человек, большинство из которых – иностранцы. Предыдущий рекорд был побит до пандемии: в 2019-м почётный титул хаджи получили 2,5 миллиона мусульман.

Праздник окончания хаджа – Курбан-байрам или "день Жертвоприношения"– отмечают по всему миру. В Иерусалиме тысячи палестинцев собрались на молитву в мечети Аль-Акса.