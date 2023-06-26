Илкай Гюндоган переходит из "Манчестер Сити" в "Барселону"

Илкай Гюндоган покидает "Манчестер Сити". Немецкий полузащитник переходит в "Барселону" в качестве свободного агента.

Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Сумма отступных - 400 миллионов евро.

Гюндоган играл за "горожан" семь лет. Известно, что наставник Пеп Гвардиола не хотел отпускать капитана, с которым "МанСити" в последнем сезоне оформил "золотой хет-трик": победил в чемпионате Англии, взял кубок страны и выиграл Лигу чемпионов.

За сборную Германии Гюндоган провёл 67 матчей, в 2012 году завоевал "бронзу" Чемпионата Европы.