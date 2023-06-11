Лига чемпионов: первая победа "Манчестера Сити", третья - Пепа Гвардиолы

"Манчестер Сити" впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов, победив в финале "Интер". Для главного тренера "манкунианцев" Пепа Гвардиолы эта победа стала уже третьей.

Первый Кубок для клуба, третий для главного тренера. Английский "Манчестер Сити" победно завершил золотой сезон, впервые в своей истории выиграв Лигу чемпионов.

В финале подопечные Пепа Гвардиолы одолели итальянский "Интер" со счетом 1:0. В непростом и равном матче "манкунианцы" еще в первом тайме лишились одного из своих лидеров, Кевина де Брюйне, а единственный гол забили лишь на 68-й минуте - отличился Родри.

"Интер" вдвое больше пробил по воротам и создал больше явных моментов, а после пропущенного гола несколько раз был близок к тому, чтобы сравнять счет, но свои шансы упустил.

"Это была непростая игра. Они (наши соперники) сделали ее непростой. Но если посмотреть на голевые моменты, то они у нас были и мы были в матче. Нам просто противостояла сильная команда, и нам пришлось долго давить ее. Но в конце концов это себя оправдало", - говорит этот болельщик.

"Фантастика. Я ждал 60 лет, чтобы увидеть это. Великолепно. Фантастика. Лучший вечер в жизни".

"Манчестер Сити" стал восьмой европейской командой, сумевшей сделать победный "хет-трик". В этом сезоне "манкунианцы" выиграли также Премьер-лигу и Кубок Англии. А их главный снайпер Эрлинг Холанд почти гарантировал себе "золотой мяч" по итогам сезона.

Для главного тренера "Манчестера Сити" Пепа Гвардиолы эта победа в Лиге чемпионов стала уже третьей. Две первые он завоевал с испанской "Барселоной" - в 2009 и 2011 года. Гвардиола стал третьим тренером с тремя победами в главном европейском клубном турнире, догнав Зинедина Зидана и Боба Пейсли. Больше побед - четыре - только у Карло Анчелотти.

"Это было не лучшее наше выступление, и мы это знаем, - сказал после матча Гвардиола. - И, возможно, если нам повезет и мы сыграем в финале в будущем, будем выглядеть лучше".

"Этот чертов трофей так сложно выиграть, - добавил главный тренер "Ман Сити". - Но сегодня это было предначертано звездами. Он принадлежит нам".