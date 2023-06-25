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Женщина погибла в результате аварии на американских горках в Швеции

Посетители парка были эвакуированы
Посетители парка были эвакуированы Авторское право Claudio Bresciani/TT
 Euronews

Аттракцион Jetline сошел с рельсов в парке развлечений Gröna Lund в Стокгольме. Один человек погиб, девять — получили травмы.

Один человек погиб, девять — получили травмы в результате инцидента на американских горках в парке Gröna Lund в Стокгольме. Аттракцион сошел с рельсов, и люди вылетели с него и упали на землю.

Погибшая была 35-летней женщиной. Всех пострадавших доставили в больницу. Трое из них — в тяжелом состоянии.

После этого парк был закрыт на неопределенный срок. Туда прибыли машины скорой помощи, спасатели и вертолет.

На сайте Gröna Lund отмечается, что горка Jetline, на которой произошла трагедия, способна разгоняться до 90 км/ч. Её высота — 30 метров, и ежегодно на ней катается миллион посетителей.

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