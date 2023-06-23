Бегство от войны к олимпийской славе

Euronews

В Берлине проходят Всемирные Игры Специальной Олимпиады. Для сборной Украины само в них участие — большая победа.

Вадим Карасиченко, не скрывая радости и гордости, смотрит повтор трансляции 50-метрового заплыва брассом.

Его сын Андрей завоевал "бронзу".

“Это маленький повод для радости для людей в Украине. На примере моих сыновей они видят наш украинский дух, видят, что мы не сдаёмся", - говорит отец медалиста.

Семья Вадима бежала из Украины в Германию в марте прошлого года. Брат-близнец Андрея, Никита - тоже серьёзно занимается плаванием. Оказавшись в чужой стране, отец спортсменов первым делом начал искать место, где бы его сыновья могли продолжить тренировки.

Кристина Йовановски, корреспондент Euronews:

“Специальная Олимпиада проводится с 1968 года. Сегодня сюда приезжают тысячи спортсменов. Ожидается, что соревнования посетят 300 000 зрителей. Цель: поддержать инклюзивность людей с ограниченными интеллектуальными возможностями”.

Участие в Играх принимают атлеты из более чем 150 стран. Разыгрываются медали в 26 дисциплинах. Сборной Украины пришлось преодолеть дополнительные трудности. Многие спортивные сооружения были непригодны для тренировок: повреждены или вовсе разрушены во время боевых действий.

Елизавета Ильенко, украинская легкоатлетка:

"Несмотря на войну, мы продолжали тренироваться, развивать и совершенствовать свои таланты. Мы сильные и справляемся со всеми трудностями".

Вадим говорит, что если других вдохновляет победа его сына, значит, месяцы мытарств и усердного труда того стоили.

Вадим Карасиченко, отец бронзового призёра Специальной Олимпиады Андрея Карасиченко:

“Когда мы приехали сюда, пришлось начинать жизнь с нуля. Потому что здесь у нас ничего нет. Нужно было шаг за шагом строить всё заново, пытаться воссоздать нашу прошлую жизнь в Украине”.

Украина рассчитывает завоевать в Берлине ещё медали. Несколько спортсменов сборной вышли в финал в своих дисциплинах в последние дни Игр.