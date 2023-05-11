Банк Англии повышает процентные ставки для борьбы с инфляцией

Почему в Великобритании уровень инфляции заставляет принимать срочные меры? Разбираемся в #CUBE

Банк Англии повысил процентные ставки в Великобритании на четверть процентного пункта до 4,5% - самого высокого уровня с 2008 года. Это попытка снизить инфляцию в стране, которая остается двузначной и составляет 10,1% по состоянию на март этого года.

Цель Банка Англии - снижение инфляции до 2%. Но ее текущий уровень все еще более чем в пять раз выше и является самым высоким среди крупных европейских экономик.

И Великобритания, и ЕС пострадали от пандемии, а также от последствий вторжения России в Украину... Так что же происходит?

Мы задали этот вопрос Якобу Киркегаарду, экономисту Германского фонда Маршалла.

"Нет сомнений, что в Великобритании существует проблема инфляции, и я думаю, что, в основном, она объясняется тремя основными причинами. В течение многих лет в экономике Великобритании уровень производительности труда оставался очень низким. И это важно, потому что обычно в экономике с высоким уровнем инновационной производительности можно добиться роста заработной платы и т.д. без давления на цены. В Великобритании это не так.

Во-вторых, Великобритания страдает от довольно негибкого рынка труда. Поэтому в некоторых частях Великобритании наблюдается растущая нехватка рабочей силы. И, конечно, значительное число европейских граждан покидает Великобританию после Brexit.

Наконец, у вас есть еще одно прямое следствие Brexit, а именно: разрыв всех традиционных торговых потоков, которые у Великобритании были с остальной Европой.

- А как насчет других стран ЕС, которым удалось сохранить более низкие темпы инфляции?

Киркегаард:

- Как вы можете видеть, самый низкий показатель у Люксембурга - всего 2,7%, за ним следует Бельгия, затем Кипр и Испания. Правда, есть страны ЕС, в которых показатели хуже, чем в Великобритании. Так в Венгрии уровень инфляции составляет 25,6%, в Чешской Республике - 16,5%, за ней следует Польша - 15,2%.

- Как таким странам, как Люксембург, Бельгия и Испания, удалось удержать уровень инфляции ниже, чем в Великобритании?

Киркегаард:

- Основная причина, которая привела в последние 6-9 месяцев к таким большии различиям в уровне инфляции, особенно в странах еврозоны, заключается в том, что правительства ввели различные варианты контроля цен на газ или электричество - как это было во Франции, - а другие страны вообще этого не делали.

Банк Англии теперь ожидает, что инфляция снизится до 5,1 % к концу года, что меньше, чем 3,9 %, которые прогнозировались в феврале.