Эйфелева башня превратилась в ветряную турбину ради защиты климата

Euronews

Эйфелева башня превратилась в ветряную турбину, за день до международного саммита, организованного президентом Макроном. Главы 50 государств и правительств, финансовый мир и активисты попытаются в Париже найти способы реорганизовать мировые банки развития, чтобы направить средства на защиту климата.

Эйфелева башня превратилась в ветряную турбину в среду, за день до международного саммита, организованного президентом Макроном. Двухдневное мероприятие в Париже будет посвящено "новому глобальному финансовому пакту" для решения климатической проблемы, уточнили в Елисейском дворце.

Манифестанты вывесили транспаранты End fossil finance и Make polluters pay, а также украсили ступеньки. ведущие к башне, разноцветными бумажными флюгерами.

Мы неоднократно видели, как лидеры обещают, что будут работать с развивающимися странами, что собираются реформировать финансы, выделять средства. Но всё это ложные и фальшивые обещания. Лидеры ясно дают понять, что не хотят помогать развивающимся странам, а, скорее, убаюкивают их фальшивыми достижениями как, например, долговые инвестиции Пэйшенс Набукалу участница движения "Пятницы ради будущего" из Уганды

Ожидается, что главы 50 государств и правительств, представители финансового мира и активисты попытаются в Париже найти способы реорганизации мировых банков развития, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк, чтобы направить средства на программы по предотвращению глобального потепления.

Важным пунктом в повестке дня станут реструктуризация долга и сокращение бедности, но и, конечно, климат. Представители развивающихся стран Африки, Азии и Океании займут видное место за столом переговоров, обещают эксперты.

В четверг, у подножия Эйфелевой башни, также состоится концерт Power our planet: live in Paris, хедлайнерами которого станут Билли Айлиш и Ленни Кравиц.