Эйфелева башня превратилась в ветряную турбину ради защиты климата

Эйфелева башня превратилась в ветряную турбину, за день до международного саммита, организованного президентом Макроном. Главы 50 государств и правительств, финансовый мир и активисты попытаются в Париже найти способы реорганизовать мировые банки развития, чтобы направить средства на защиту климата.
Эйфелева башня превратилась в ветряную турбину в среду, за день до международного саммита, организованного президентом Макроном. Двухдневное мероприятие в Париже будет посвящено "новому глобальному финансовому пакту" для решения климатической проблемы, уточнили в Елисейском дворце.
Манифестанты вывесили транспаранты End fossil finance и Make polluters pay, а также украсили ступеньки. ведущие к башне, разноцветными бумажными флюгерами.
Ожидается, что главы 50 государств и правительств, представители финансового мира и активисты попытаются в Париже найти способы реорганизации мировых банков развития, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк, чтобы направить средства на программы по предотвращению глобального потепления.
Важным пунктом в повестке дня станут реструктуризация долга и сокращение бедности, но и, конечно, климат. Представители развивающихся стран Африки, Азии и Океании займут видное место за столом переговоров, обещают эксперты.
В четверг, у подножия Эйфелевой башни, также состоится концерт Power our planet: live in Paris, хедлайнерами которого станут Билли Айлиш и Ленни Кравиц.
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