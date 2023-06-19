ЕС выделяет Египту 20 миллионов евро на решение проблемы с беженцами

Euronews

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время визита в Каир объявил о пакете помощи Египту для решения проблемы с суданскими беженцами.

Европейский Союз выделяет Египту дополнительно 20 миллионов евро для решения проблемы с наплывом беженцев из Судана. Об этом во время визита в Каир заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что партнерство с Египтом имеет для ЕС стратегическое значение.

"Египет играет значимую роль в качестве принимающей страны и проявляет великодушие к суданским беженцам, покидающим свою страну. Поэтому ЕС предоставит немедленно дополнительные 20 миллионов евро для поддержки Египта в решении этого нового кризиса с беженцами", - написал Боррель в Twitter.

Дипломат также приветствовал трехдневное перемирие между противоборствующими сторонами вооруженного конфликта в Судане, объявленное в воскресенье утром.

Боррель указал на "фундаментальную роль" Египта в решении конфликтов на африканском континенте и возможности Каира по прекращению потоков незаконной миграции в Европу.