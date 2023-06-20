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Смертоносные торнадо пронеслись по Миссисипи

Последствия торнадо в Миссисипи
Последствия торнадо в Миссисипи   -  Авторское право  Euronews - AP
 Euronews

Серьезные разрушения и десятки пострадавших в результате торнадо в США

Один человек погиб и более двадцати пострадали в результате нескольких торнадо, пронесшихся минувшей ночью по штату Миссисипи. 

Самый серьезный ущерб был нанесен небольшому сельскому городку Луин. На кадрах и фотографиях, сделанных с воздуха, видны усыпанные обломками местности, разрушенные дома и искореженные деревья. В городе Мосс-Пойнт, также сильно пострадавшем от смерча, семь человек оказались заблокированными в здании банка. Им на помощь прибыли спасатели.  

Аварийные бригады проводят оценку ущерба, в некоторых районах из-за упавших линий электропередачи задействованы беспилотники. Местные власти сообщают о поврежденных дорогах и других объектах инфраструктуры. 

Более 49 000 домов в центральной части Миссисипи остались без электричества после сильных порывов ветра, обрушившихся на штат.

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