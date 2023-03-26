Торнадо в Миссисипи стали самыми смертоносными с 2011

До 25 возросло число жертв торнадо в американском штате Миссисипи. Десятки людей получили ранения. В наиболее пострадавшем от стихии городе Роллинг-Форк уничтожены сотни строений.

Президент США Джо Байден объявил в нескольких округах режим чрезвычайной ситуации. Он поручил выделить федеральную помощь, в том числе средства на возведение временного жилья, восстановление разрушенной инфраструктуры и льготные кредиты для пострадавших, чьи дома не были застрахованы.

Обрушившиеся в ночь на субботу торнадо стали самыми смертоносными в Миссисипи с апреля 2011, когда погиб 31 человек.