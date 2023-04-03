Торнадо в США: число погибших достигло 32

Число погибших в результате серии торнадо в одиннадцати штатах США возросло до 32.

Ураганный ветер переворачивал автомобили, вырывал с корнем деревья и разрушил несколько зданий. Среди наиболее пострадавших штатов – Алабама, Арканзас, Индиана, Миссисипи и Теннесси.

В воскресенье на северо-востоке страны более 230 000 домов остались без электричества, сообщают информагентства.

Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила в штате чрезвычайное положение и обратилась за помощью к Национальной гвардии.

Среди пострадавших от удара стихии зданий оказалась церковь. Губернатор опубликовала фото разрушений в своем аккаунте в социальной сети Твиттер.

В Белвидере, штат Иллинойс, торнадо обрушил крышу театрального центра, в котором должен был проходить концерт.

Президент США Джо Байден пообещал, что для восстановления пострадавших регионов будет предоставлена федеральная помощь.

В конце марта не менее 23 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи. Десятки получили травмы.

По данным исследования Бюро переписи населения США, в 2022 году 3,3 миллиона взрослых американцев были вынуждены покидать свои дома из-за ураганов, наводнений, пожаров, торнадо или других природных катастроф.