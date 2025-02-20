Лидеры Европы встали на сторону Зеленского, которого Трамп назвал "диктатором"

Премьер-министр Великобритании позвонил Владимиру Зеленскому, признав, что решение не проводить выборы во время войны было разумным.

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Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер встал на сторону президента Украины Владимира Зеленского после того как президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера "диктатором". Сообщается, что Стармер позвонил Зеленскому, признав, что решение Киева приостановить выборы во время войны было разумным. К тому же запрет на их проведение в период военного положения закреплен законодательством Украины.

Стармер, таким образом, пополнил ряды европейских политиков и общественных деятелей, которых возмутили слова Трампа. Глава МИДа ФРГ Анналена Бербок назвала их "абсурдными", а канцлер Олаф Шольц написал в соцсети X, что "отказывать президенту Зеленскому в демократической легитимности неправильно и опасно".

Слово "диктатор" Трамп использовал в своем опубликованном в средупосте. Конкретно он называет в нем Зеленского "диктатором без выборов" и "комиком со скромным успехом". Президент США уточнил, что ведет успешные переговоры с Россией о завершении войны и упрекнул Зеленского в том, что тот "заставил" США выделить на военную помощь его стране 350 миллиардов долларов, которые Америка "не получит обратно". Вице-президент США Джей Ди Вэнс позднее пояснил, что Трамп таким образом ответил на критические высказывания самого Зеленского (речь, судя по всему, идет о ремарке украинского президента в ответ на заявление Трампа о его якобы ничтожном рейтинге доверия; Зеленский назвал это дезинформацией, которая "идет от России" - прим.)

Толчком к росту напряженности между Украиной и США стала план Белого дома по завершению войны. До сих пор его содержание расплывчато, но американская делегация уже провела первую за несколько лет встречу с российскими партнерами, чтобы в числе прочего обсудить начало "украинского урегулирования".

Украину на эту встречу не пригласили. Зеленский не раз заявлял, что не примет никаких сделок в отношении судьбы его страны, принятых без участия и одобрения Киева.