Сотни российских снарядов выпущены по Херсонской области

Euronews

По оценкам британской разведки, на линии фронта продолжаются тяжелые бои, обе стороны несут тяжелые потери.

Жертвами российских ракетных ударов и обстрелов за последние сутки в Украине стали не менее пяти мирных жителей, ранения получили восемь человек, включая детей.

В Харьковской области в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в гражданский автомобиль погибли двое волонтеров.

Сотни снарядов были выпущены за прошедшие сутки по Херсонской области, местные власти заявляют, что российские силы целились по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры.

Воздушные силы Украины сообщают об ударе по значительному российскому складу боеприпасов в оккупированном Геническом районе Херсонщины.

По данным украинских властей, до 16 возросло число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, свыше 30 человек числятся пропавшими без вести. Подтопленными остаются сотни домов.

В оккупированных районах, по данным назначенной кремлем администрации, погибли еще 29 человек.

По оценкам британской разведки, на линии фронта продолжаются тяжелые бои, обе стороны несут большие потери.