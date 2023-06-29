Лондон: экоактивисты прервали международный матч по крикету

Представители движения "Just Stop Oil" выбежали на поле во время второго Тестового матча серии "Ashes". Противостояние Англии и Австралии возобновилась через 5 минут.

Активисты Just Stop Oil ("Просто покончите с нефтью") ненадолго прервали матч по крикету между сборными Англии и Австралии.

Инцидент произошёл в среду на лондонском стадионе Lord’s – храме этого вида спорта. Двое участников группы выбежали на поле и стали рассыпать оранжевый порошок, одного из них на руках вынес хранитель калитки англичан Джонни Бэйрстоу.

Задержаны трое экологов, в том числе 69-летняя женщина.

"Крикет – важная часть нашей культуры, но как мы можем наслаждаться матчем Англия-Австралия, когда большая часть мира, где любят крикет, становится непригодной для жизни?" – говорится в заявлении организации, которая призывает правительство Великобритании приостановить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений.