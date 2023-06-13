Путин винит Украину в разрушении ГЭС и грозит "санитарной зоной"

Президент России разъяснил свои взгляды на ход вторжения в Украину на встрече с блогерами - сторонниками войны.

Владимир Путин заявил, что не видит смысла в новой волне мобилизации, пообещал продолжать удары по Украине и пригрозил созданием «санитарной зоны» для оттеснения украинских сил и защиты российских регионов от обстрелов. Об этом президент говорил в ходе встречи с группой военных блогеров и журналистов в Кремле.

Путин, помимо прочего, вновь объяснил позицию Кремля по разрушению Каховской ГЭС. Он настаивает на том, что Россия не была заинтересована в уничтожении плотины, и обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по станции. При этом президент заметил, что российские военные не фиксировали больших взрывов перед прорывом, с которым он связал ход украинского контрнаступления:

«К сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению – почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Но поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось».

Киев обвиняет Москву в минировании и подрыве Каховской ГЭС. Украинское министерство обороны сообщало, что наводнение мешает проводить наступательные операции на юге и позволило России перебросить часть своих сил на другие участки фронта.

«Можно было бы лучше подготовиться»

В ходе разговора с блогерами Путин признал нехватку боеприпасов, средств связи и беспилотников у российских военных. Он отметил и недостаточную готовность к диверсиям, ударам по целям в России и вторжению в российские регионы. Президент уверяет, что власти держат ситуацию под контролем:

«В целом, ни в Белгородской области и нигде никого нет, там и пограничники сейчас работают, и Вооруженные Силы. Так что, безусловно, ничего хорошего в этом нет: в принципе, можно было бы это предположить, что противник вести будет себя таким образом и можно было бы, наверное, лучше подготовиться».

Комментируя сообщения об украинском контрнаступлении, российский президент назвал его «крупномасштабным». При этом он повторил позицию Москвы об отсутствии успехов и о крупных потерях ВСУ.

Украинские военные заявляли о взятии нескольких населённых пунктов и пленении значительного числа российских военных, а также об успешном оттеснении линии фронта по некоторым направлениям.