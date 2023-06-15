Какие европейские страны больше всего доверяют СМИ?

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В разных странах существуют значительные различия в том, насколько люди доверяют медиа, показало крупное международное исследование

Крупное международное исследование выявило огромные различия между европейскими странами в том, насколько люди доверяют новостным изданиям.

В отчете "Цифровые новости 2023" Института Рейтер было опрошено более 93 000 человек на 46 рынках, охватывающих половину населения мира.

Доверие к новостям в международном масштабе снизилось на два процентных пункта, при этом четыре из десяти человек заявили, что в основном доверяют большинству новостей.

Однако за общими международными показателями скрывается огромная разница между отдельными странами.

Самый высокий уровень доверия к СМИ - в Финляндии (69%). Среди других европейских стран с очень высоким показателем - Португалия, Дания, Норвегия и Швеция.

В отчете говорится, что уровень доверия ниже в странах с "более высокой степенью политической поляризации", таких как Венгрия и Греция. В докладе отмечается, что Греция пережила год, "характеризующийся острыми спорами о свободе прессы и независимости СМИ".

Существуют различия и между новостными агентствами. Например, в Великобритании только 33% опрошенных заявили, что доверяют большинству новостей большую часть времени. При этом Би-би-си доверяют 61%, не сильно остают и другие крупные вещательные компании.

Исследование также выявило значительное падение в некоторых странах числа людей, интересующихся новостями, что также частично связано с политической поляризацией.

Если углубиться в цифры, выяснится, что во многих странах люди специально избегают новостей. В Греции и Болгарии таких 57%, в Польше - 44%, в Великобритании - 41%.

Доля людей, ответивших, что они очень или чрезвычайно интересуются новостями во Франции и Испании, также снизилась. Во Франции с 2015 по 2023 год этот показатель снизился с 59% до 36%, а в Испании - с 85% до 51%.

В докладе приводятся слова двух анонимных респондентов, один из которых заявил, что иногда вынужден отказываться от новостей "ради своего психического здоровья".

Другой сказал, что специально избегает новостей об экономике, "поскольку они просто угнетают".