НАТО: "Мы здесь, и мы во всеоружии"

Euronews

Ещё недавно НАТО упрекали в отсутствии чёткой стратегии и неспособности защитить страны блока в случае внешней угрозы. Война в Украине заставила альянс полностью пересмотреть оборонительную концепцию.

"Мы здесь, и мы в состоянии защитить себя". Судя по масштабу своих военных учений, такой сигнал посылает России НАТО. В течение последних нескольких дней немецкие, американские, шведские и японские самолёты пересекали небо над Европой в рамках манёвров "Воздушный защитник 23".

Эти действия, несомненно, усиливают антизападную риторику Кремля.

Ведь ответственность за войну в Украине Москва c самого начала возлагала на "коллективный запад", в частности - на НАТО.

Владимир Путин, президент России:

"Войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооружённым способом. Когда они говорят: Вот, вы начали войну, Путин - агрессор... Нет, это они агрессоры."

В 2019 году Эммануэль Макрон осудил отсутствие приверженности НАТО коллективной обороне и даже сказал, что альянс находится в состоянии "смерти мозга".

Но война на Украине всё перевернула. Германия согласилась отправить танки Leopard, а Финляндия и Швеция отказались от своего традиционного нейтралитета.

Однако по поводу интеграции Украины в НАТО единого мнения у стран блока нет.

Вира Рациборынска, преподаватель Оборонного колледжа НАТО:

"НАТО нужно думать о том, что будет происходить после войны. Поэтому надо изучить вопрос о потенциальном членстве Украины. Также нужно думать о стабилизации, о том, как будут разворачиваться события, когда война окончится, разрабатывать механизм восстановления. Речь идёт о планах в долгосрочной перспективе".

Некоторые государства-члены Североатлантического альянса, например Франция и Польша, высказываются против безотлагательной интеграции Украины. Взамен они предлагают предоставить ей бОльшие гарантии безопасности. Так или иначе, приоритет для всех государств блока без исключения - это победа Украины в войне.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Главная и неотложная задача сегодня - сделать всё для того, чтобы Украина утвердилась как суверенное и независимое государство, потому что если этого не произойдёт и если Украина не сможет остаться демократическим государством в Европе, обсуждать вопрос о её членстве не стоит вовсе".

Планы и стратегия альянса на ближайшее и отдалённое будущее будут определены на саммите НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля.