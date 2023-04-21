Польша и Румынии отменят ограничения на импорт и транзит украинского зерна

Euronews

Румыния и Польша не будут запрещать транзит и импорт украинского зерна в ожидании решения Еврокомиссии по этому вопросу.

Бухарест призывает другие страны снять односторонние ограничения.

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дэа заявил: "Мы являемся главным коридором солидарности для украинского зерна, который мы организовали, мы его сохраним, поддерживаем из уважения к украинскому народу". Министр сообщил, что Румыния и Украина будут проводить еженедельные консультации относительно ожидаемых объемов зерна.

Ранее импорт украинской сельхозпродукции ограничили Венгрия, Болгария и Словакия, утверждая, что это необходимо для защиты местных фермеров.

В пятницу министры сельского хозяйства пяти стран предложили Еврокомиссии ввести меры не только в отношении зерновых, но и расширить их на подсолнечное масло, муку, и другие продукты

Брюссель планирует выделить 100 млн евро из фондов ЕС для компенсации убытков фермерам.