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мир

Польша и Румынии отменят ограничения на импорт и транзит украинского зерна

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Еврокомиссия работает над решения зернового вопроса
Еврокомиссия работает над решения зернового вопроса   -  Авторское право  Efrem Lukatsky/AP
 Euronews

Румыния и Польша не будут запрещать транзит и импорт украинского зерна в ожидании решения Еврокомиссии по этому вопросу. 

Бухарест призывает другие страны снять односторонние ограничения. 

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дэа заявил: "Мы являемся главным коридором солидарности для украинского зерна, который мы организовали, мы его сохраним, поддерживаем из уважения к украинскому народу". Министр сообщил, что Румыния и Украина будут проводить еженедельные консультации относительно ожидаемых объемов зерна.

Ранее импорт украинской сельхозпродукции ограничили Венгрия, Болгария и Словакия, утверждая, что это необходимо для защиты местных фермеров. 

В пятницу министры сельского хозяйства пяти стран предложили Еврокомиссии ввести меры не только в отношении зерновых, но и расширить их на подсолнечное масло, муку, и другие продукты

Брюссель планирует выделить 100 млн евро из фондов ЕС для компенсации убытков фермерам.

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