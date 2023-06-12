Как привлечь Россию к ответственности?

Thomas Gahde

Буча стала символом предполагаемых военных преступлений России. Но Москва не признаёт авторитет Международного уголовного. Другой путь - создание спецтрибунала.

Факты жестокости в киевском пригороде Буча стали синонимом предполагаемых военных преступлений России в Украине.

ЕС и США хотят привлечь российских лидеров к юридической ответственности за международное преступление агрессии в Украине, но судебное преследование оказывается затруднительным.

Уэйн Джордаш, юрист по правам человека, Киев:

"Что касается преступления агрессии - к сожалению, Международный уголовный суд не обладает юрисдикцией в отношении ситуации между Украиной и Россией. Россия не является стороной суда. Украина подала заявление, но не подписала Римский статут. И это означает, что Международный уголовный суд не имеет юрисдикции рассматривать данную агрессию. Это главная проблема".

Помимо Гаагского трибунала, Ервокомиссия рассматривает два варианта судебного преследования за преступление агрессии: международный независимый специальный трибунал или гибридный специальный суд, основанный на украинской судебной системе, но укомплектованный международными судьями.

Уэйн Джордаш, юрист по правам человека, Киев:

_"Существует политическая проблема: найти в Генеральной Ассамблее (ООН) достаточно государств, чтобы договориться о таком трибунале, о таком соглашении. Так что это политическая проблема, и некоторая борьба ещё впереди. С другой стороны, трибунал, который будет скорее внутренним судом, скажем, гибридный трибунал, основанный на украинском законодательстве, имеет больше практических трудностей. Конституция Украины не разрешает создания дополнительных трибуналов такого рода". _

Таким образом, правовая ситуация довольно сложная. Но есть и яркие примеры создания международных специальных трибуналов - например, против бывшего главы сербского государства Слободана Милошевича и Нюрнбергского процесса против главарей нацистов.

Уэйн Джордаш, юрист по правам человека, Киев:

"Я имею в виду, Милошевич никогда не думал, что его будут судить, и Герман Геринг в 1942 году никогда не думал, что его будут судить три года спустя. Но он и архитекторы "Окончательного решения" потом предстали перед международным судом. Так что, знаете ли, мы не фантазиями занимаемся, есть прецеденты, когда такие, как Путин, заканчивали свои дни судебными баталиями и преследованием. Так что я не исключаю этого, но в то же время я реалист".