Румыния: выпускные экзамены отложены из-за забастовки учителей

Euronews

Выпускные экзамены в румынских школах отложены на два дня из-за продолжающейся забастовки учителей. Пытаясь остановить её, правительство приняло меморандум, который гарантирует повышение заработной платы работникам образования, начиная со следующего года, но профсоюзы считают это недостаточным.

Экзамены должны были начаться в понедельник 12 июня, но теперь пройдут с 14 по 23 июня, объявила министр образования Румынии Лигия Дека. Забастовка с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда продолжается уже больше трёх недель, несмотря на запоздалую попытку правительства найти компромисс.

Мнения забастовщиков:

"По телевизору одни разговоры, обещания и ничего конкретного! Мы ждём финансового вознаграждения за те усилия, которые прилагаем. Наша работа основана на многолетнем опыте".

"Коллеги расстроены не только из-за зарплаты, удручает отсутствие доверия к правительству. В этой стране не уважают закон, ничего уже не уважают!"

Пытаясь остановить забастовку учителей, правительство приняло меморандум, который гарантирует повышение заработной платы работникам образования, начиная со следующего года. Для этого следует принять новый закон о заработной плате. Премьер-министр Николае Чука призвал учителей отказаться от движения протеста, заявив, что правительство выполнило обязательства, взятые в ходе переговоров с профсоюзами.

Я убежден, что учителя понимают призыв к разуму и доверию, с которым я обращаюсь от имени правительства, чтобы прекратить забастовку. Речь идёт о политических обязательствах. Мы решили подписать меморандум именно для того, чтобы гарантировать это Николае Чукэ премьер-министр Румынии

В меморандуме говорится, что базовая зарплата начинающего учителя будет на уровне средней брутто-зарплаты, на которой основан бюджет государственного социального страхования на 2023 год.

Повышение по новой сетке будет осуществляться поэтапно, с 1 января 2024 года, причем первый скачок составит 40%. Документ был опубликован в "Официальной газете".

Но профсоюзы работников образования считают меморандум лишь "внутренним документом правительства" и требуют принятия решения, имеющего силу закона. Пока же они не собираются отказываются от забастовки.