ISW: украинское контрнаступление началось на трёх участках фронта

Euronews

Украинское контрнаступление началось. По мнению экспертов ISW, Киев провёл наступательные операции с различными результатами по крайней мере на трёх участках фронта.

Саша Вакулина, Euronews:

Украинское контрнаступление началось, заявил 8 июня Институт изучения войны (ISW). По мнению экспертов, Киев провёл наступательные операции с различными результатами по крайней мере на трёх участках фронта в рамках более широких контрнаступательных усилий, которые разворачиваются с воскресенья 4 июня.

На востоке украинские войска перешли в наступление в Бахмуте и его окрестностях. Они провели локализованные атаки в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей. Можно также говорить о проведении наземных атак в западной части Запорожской области, к юго-западу от Орехова.

По мнению ISW, контрнаступление не будет разворачиваться как одна грандиозная операция. Скорее всего, оно будет состоять из множества вылазок разного масштаба и интенсивности на многих участках фронта в течение недель.

Украинские силы пытаются застать российскую армию врасплох и никак не выдают, где будет проходить основная военная операция, отмечают эксперты.