Лесные пожары в Канаде: тысячи эвакуированных и приостановка добычи нефти в Альберте

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Самый крупный нефтедобывающий регион Канады — провинция Альберта — продолжает бороться с крупными лесными пожарами, компании вынуждены приостановить производство

Западная Канада продолжает бороться с сильнейшими лесными пожарами. Наихудшая ситуация в провинции Альберта, где зарегистрировано более сотни очагов возгорания. 25 из них, по данным властей, до сих пор не могут взять под контроль. Регион, где в субботу было объявлено чрезвычайное положение, обратился за помощью к правительству Джастина Трюдо.

По словам премьер-министра Альберты Даниэль Смит, федеральные власти направляют на помощь местным пожарным канадские вооруженные силы.

Около 30 тысяч тысяч жителей были эвакуированы на западе страны. В общей сложности менее чем за неделю сгорело около 400 000 гектаров, несмотря на задействование нескольких сотен пожарных. Премьер-министр провинции предупредила также накануне, что пожары "могут продолжаться несколько месяцев".

В экстренных службах еще не могут подсчитать размер урона от стихийного бедствия.

Из-за пожаров ряд компаний в Альберте приостановили добычу нефти на 280 000 баррелей в день, что составляет более 3% от общего объема производства в Канаде.

Альберта пережила жаркую, сухую весну. Власти надеются, что наступление более прохладных температур и дожди помогут улучшить ситуацию.