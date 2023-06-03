Первоначальный проект глобального договора по пластиковым отходам появится до конца 2024 года

Euronews

Представители 175 стран сделали важный шаг в борьбе с загрязнением пластиком. Участники встречи в Париже приняли резолюцию о разработке проекта международного договора к концу будущего года

Участники переговоров в Париже под эгидой ООН согласились разработать первоначальный проект договора о прекращении загрязнения пластиком до конца 2024 года.

Это предварительный, но крайне важный шаг к решению проблемы одного из самых долговечных источников отходов жизнедеятельности человека.

В дискуссиях принимали участие представители 175 стран.

Кристоф Бешю, министр экологического перехода:"Даже после окончания сессии в Париже, дискуссии и международные переговоры должны продолжаться с настоящего момента до встречи в Кении безостановочно, чтобы мы могли поддерживать это давление в переговорах, и могли достичь цели в 2024 году".

Во время переговоров в Париже эксперты WWF (Всемирного фонда дикой) природы настаивали: "Нам нужен глобальный договор, обязывающий правительства запретить опасный пластик, повторно использовать и перерабатывать пластик, а также рационально утилизировать отходы".

"Природа и наше здоровье задыхаются под воздействием пластикового загрязнения", - восклицает WWF.

Цель участников переговоров - значительно сократить ежегодное мировое производство пластика, которое за последние 20 лет удвоилось, достигнув 460 млн тонн. При таких темпах, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, к 2060 объем производимого пластика увеличится втрое по сравнению с нынешним.