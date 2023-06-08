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Драматичный финал третьего по значимости европейского клубного турнира завершился волевой победой англичан над итальянской "Фиорентиной" со счетом 2:1

Английский "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций, обыграв в финале итальянскую "Фиорентину" со счетом 2:1. Встреча прошла на "Фортуна Арене" в Праге.

Первый тайм голов не принес, но зато отметился неприятным инцидентом - капитан "Фиорентины" Кристиано Бираги получил рассечение головы из-за брошенного с трибуны стакана с пивом. После оказания медпомощи он продолжил игру.

Развязка финала пришлась на второй тайм - первыми открыли счет англичане, на 62-й минуте с пенальти забил Саид Бенрахма.

Но уже на 67-й полузащитник итальянцев Джакомо Бонавентура сравнял счет. Победный гол за "Вест Хэм" на 90-й минуте забил Джаррод Боуэн.

Лига конференций — третий по значимости европейский клубный турнир после Лиги Европы и Лиги чемпионов.