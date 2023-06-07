Пражский финал: "Фиорентина" против "Вест Хэм Юнайтед"

Jiří Skácel

В решающем поединке за третий по престижности европейский футбольный трофей встречаются английский "Вест Хэм Юнайтед" и итальянская "Фиорентина".

Футбольная лихорадка охватила Прагу.

Тысячи болельщиков британского "Вест Хэм Юнайтед" и итальянской "Фиорентины" приехали в чешскую столицу, где в среду состоится финальный матч Лиги конференций УЕФА.

В городе организованы две отдельные фан-зоны, где смогут посмотреть игру те, кому не удалось приобрести билет на стадион.

Более 300 волонтеров следят за порядком на улицах чешской столицы.

В продажу поступило 13 тысяч билетов, из которых 10 тысяч были предназначены болельщикам двух финалистов и распространялись самими командами.

"Мы выиграем в этом году, без вопросов. Нашу команду наконец-то ждет европейская слава", - говорит этот болельщик "Вест Хэм Юнайтед".

"Я не нашла билеты, поэтому мы идем в фан-зону", - сетует болельщица "Фиорентины".

"Мы собираемся выиграть 4:0. Почему бы и нет?" - прогнозирует фанат английской команды.

Это всего лишь второй финал Лиги конференций УЕФА.

Турнир появился в 2021 году и считается третьим уровнем европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В прошлом сезоне обладателем кубка стала итальянская "Рома".

Иржи Скацель, Euronews: Стадион "Славия" в пражском районе Эден рассчитан на 19 370 мест. Организаторы продали только 18 000 билетов из соображений безопасности. Но все еще возможно, что возникнут проблемы, если сюда придут люди, у которых нет билетов.