Пражский финал: "Фиорентина" против "Вест Хэм Юнайтед"

В решающем поединке за третий по престижности европейский футбольный трофей встречаются английский "Вест Хэм Юнайтед" и итальянская "Фиорентина".
Футбольная лихорадка охватила Прагу.
Тысячи болельщиков британского "Вест Хэм Юнайтед" и итальянской "Фиорентины" приехали в чешскую столицу, где в среду состоится финальный матч Лиги конференций УЕФА.
В городе организованы две отдельные фан-зоны, где смогут посмотреть игру те, кому не удалось приобрести билет на стадион.
Более 300 волонтеров следят за порядком на улицах чешской столицы.
В продажу поступило 13 тысяч билетов, из которых 10 тысяч были предназначены болельщикам двух финалистов и распространялись самими командами.
"Мы выиграем в этом году, без вопросов. Нашу команду наконец-то ждет европейская слава", - говорит этот болельщик "Вест Хэм Юнайтед".
"Я не нашла билеты, поэтому мы идем в фан-зону", - сетует болельщица "Фиорентины".
"Мы собираемся выиграть 4:0. Почему бы и нет?" - прогнозирует фанат английской команды.
Это всего лишь второй финал Лиги конференций УЕФА.
Турнир появился в 2021 году и считается третьим уровнем европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В прошлом сезоне обладателем кубка стала итальянская "Рома".
Иржи Скацель, Euronews: Стадион "Славия" в пражском районе Эден рассчитан на 19 370 мест. Организаторы продали только 18 000 билетов из соображений безопасности. Но все еще возможно, что возникнут проблемы, если сюда придут люди, у которых нет билетов.