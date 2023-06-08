"Это была фантастическая ночь для "Вест Хэма""

Jiri Skacel

Болельщики "Вест Хэма" праздновали победу в Лиге конференций до самого утра

Тысячи болельщиков английского "Вест Хэма" и итальянской "Фиорентины" приехали в Прагу, чтобы своими глазами увидеть их команды в финале Лиги конференции не только на стадионе, но и в двух отдельных фан-зонах.

В парке Летна, где собрались английский фанаты, с первых минут было оживленно.

Но когда Джаррод Боуэн забил решающий гол в самой концовке основного времени матча, толпа буквально взорвалась.

После, вероятно, самых длинных в их жизни 7 минут компенсированного времени в ожидании финального свистка - в английской фан-зоне началась настоящая феерия. Невозможное стало возможным.

Позже фанаты "Вест Хэма" начали свое триумфальное шествие по Праге.

Иржи Скацель, Euronews:

— Отпраздновав победу в фан-зоне в парке Летна, болельщики переместились в историческую часть города — под пристальным вниманием полиции.

Джон Кэролл, болельщик "Вест Хэма":

— Я ждал этого момента 46 лет, я в экстазе. Плакал ли я? Да, плакал. Это была совершенно фантастическая ночь для "Вест Хэма", безусловная удача.

Тони Рискала, болельщик "Фиорентины":

— Это тяжелое поражение, но это была честная игра. Неудачный гол на 90-й минуте.

Празднование победы болельщиками "Вест Хэма" продолжалось в Праге под наблюдением полиции до самого утра.