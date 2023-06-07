Папа Франциск госпитализирован для операции

Euronews

Врачи обнаружили у понтифика грыжу, которая может привести к кишечной непроходимости и приняли решение о хирургическом вмешательстве. Два года назад Франциску удалили часть толстой кишки.

Папа римский Франциск был госпитализирован для проведения операции из-за риска кишечной непроходимости. Как сообщает канцелярия Святого Престола, 86-летний понтифик будет находиться в римской больнице имени Агостино Джемелли несколько дней.

Решение о хирургическом вмешательстве врачи приняли на основе анализов, сделанных папой накануне во время контрольного осмотра, и обнаруженной грыжи.

В заявлении, опубликованном пресс-службой Святого Престола, говорится, что папе римскому "предстоит лапаротомия и операция на брюшной стенке под общей анестезией".

Тем не менее, утром в среду Франциск провел аудиенцию на площади Святого Петра и еще несколько встреч.

Два года назад понтифику уже была проведена операция по удалению части толстой кишки. Кроме того, папе в молодости удалили часть легкого. Он также страдает от болей в седалищном нерве и уже более года пользуется инвалидной коляской и ходунками из-за растяжения коленных связок.