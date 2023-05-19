На полной скорости к папе римскому

В Ватикане задержан нарушитель, въехавший на автомобиле на полной скорости во двор папской резиденции. Водитель оказался психически ненормальным.

Автомобиль, которым управлял человек с признаками психического расстройства, на скорости въехал в ворота церкви Святой Анны, таким образом нарушив государственную границу Ватикана. Как сообщил Святой Престол, нарушитель смог проскочить мимо швейцарских гвардейцев, охраняющих город-государство, во двор папской резиденции, после чего водитель был задержан полицией.

Один из папских охранников выстрелил по передним шинам автомобиля, ехавшего на полной скорости, после того как он въехал в ворота. Водитель самостоятельно выбрался из машины и был немедленно арестован. В настоящее время он находится в руках правосудия Ватикана.