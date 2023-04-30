Папа Франциск завершил визит в Венгрию

Euronews

Папа римский завершил апостольский визит в Венгрию. На мессе в Будапеште он призвал молиться за русский и украинский народы

Сотни тысяч верующих приветствовали Папу Франциска в воскресенье на площади Кошута в Будапеште. Месса, в которой приняли участие простые люди и политические лидеры, стала кульминацией трехдневного визита понтифика в Венгрию.

Золтан Шипошедь, Euronews: "Смелых наставлений и критики в адрес политиков, как ожидали многие, не было. Папа Франциск продемонстрировал свою чуткость во время трехдневного визита, встречаясь в первую очередь с бедными, больными, слепыми и беженцами, и смелость, неоднократно выходя из машины или спускаясь по ступенькам к венгерским верующим, отклоняясь от первоначальной программы и неся слово Господне сотням тысяч людей".

Euronews попросил отца Ласло Гайера, заведующего кафедрой Католического университета имени Петера Пазманя, подвести итоги трехдневного визита. По его словам, все ожидали, что Папа упрекнет венгерское правительство за его нелиберальную политику, но этого не произошло.

Ласло Гайер, заведующий кафедрой, Католический университет имени Петера Пазманя:"Раньше был резкий контраст между политикой венгерского правительства в отношении беженцев и евангельской проповедью Папы. Но с тех пор прошло уже 6-7 лет. На Всемирном евхаристическом конгрессе было впервые показано, что есть темы или духовное единство, которые могут работать сейчас".

Тем не менее, Папа Франциск своими заявлениями и действиями направил сигнал венгерским политикам.

Ласло Гайер: "Папа Франциск сейчас также сделал послание. Если мы послушаем несколько речей, которые были произнесены раньше, то уже прозвучало послание о том, что национализм или чрезмерный акцент на национальной идентичности - это не всегда правильный путь. Мы должны больше думать о едином большом сообществе, живущем вместе в Европе".

Что касается войны в Украине, то понтифик неоднократно говорил, что справедливый мир будет означать вывод российских войск. На мессе в Будапеште он призвал молиться за русский и украинский народы.