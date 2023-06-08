Месси подтвердил переход в "Интер Майами", но не из-за денег

Euronews

Как сообщается, контракт аргентинца с "Интер Майами" будет рассчитан на 3 года с возможностью досрочного разрыва.

"Я принял решение ехать в Майами, но не из-за денег".

Лионель Месси подтвердил в интервью испанской газете Diario Sport, что продолжит свою карьеру в США и будет выступать за "Интер Майами", принадлежащий Дэвиду Бекхэму.

Ранее ему прочили возвращение в "Барселону" и баснословный контракт с саудовским клубом "Аль-Хиляль".

Два года в Париже аргентинец описывает как несчастливые.

Эти два года я не был счастлив, не получал удовольствия, и это повлияло на мою семейную жизнь, я пропустил многое из жизни моих детей в школе. Это также стало причиной моего решения - воссоединиться с семьей, с детьми и наслаждаться повседневной жизнью Лионель Месси аргентинский футболист

Жители Росарио, родного города Месси, его решение о переезде обратно через океан — восприняли по-разному.

Рикардо Гомес, житель Росарио:

— Он в порядке, Месси мог играть еще три года в Европе. Правда в том, что ждал его возвращения в "Барсу" или перехода в Премьер-лигу, но если он решил, что так будет лучше для него и его семьи, я его поддерживаю.

В ставшей для аргентинца родной Барселоне также относятся с пониманием.

Алехандро Миллан, болельщик "Барселоны":

— Я думаю, что это лучшее решение для "Барсы", потому что в конце концов он достиг определенного возраста, и "Барсе" нужно смотреть в будущее и не зацикливаться на прошлом.

Как сообщается, контракт Месси с "Интер Майами", принадлежащим Дэвиду Бекхэму, будет рассчитан на 3 года с возможностью уйти свободным агентом по окончании любого сезона.