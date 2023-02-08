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Республика Беларусь

Беларусь: журналиста польского телеканала приговорили к 8 годам тюрьмы

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 Euronews
Анджей Почобут
Анджей Почобут   -  Авторское право  Leonid Shcheglov/BelTA

Гродненский областной суд Беларуси приговорил к 8 годам лишения свободы журналиста Анджея Почобута. Он работал на общественном ТВ Польши Polonia. Правозащитный центр "Весна" признал его политзаключённым.

В деле фигурируют статьи Почобута, в которых он называл агрессией "Польский поход РККА" в 1939 году, статьи о белорусских протестах после президентских выборов, заявления в защиту польского меньшинства в Беларуси.

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Почобута задержали ещё весной 2021 года. В октябре 2022 КГБ включил его в список лиц, причастных к терроризму.

Задержанные вместе с ним активисты Союза поляков Беларуси были освобождены почти сразу же с условием покинуть РБ, но журналист от такого варианта отказался, равно как и от возможности отправить прошение  о помиловании на имя Александра Лукашенко.

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МИД Польши обратился к Минску с призывом освободить Почобута. В Варшаве назвали процесс "политически мотивированным и показательным", а приговор — "ярким свидетельством антипольских действий белорусских властей".