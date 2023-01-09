Беларусь: дело TUT.by рассмотрят в закрытом режиме

В Минске состоялось первое судебное заседание по уголовному делу против пяти сотрудниц медиапортала TUT.by, некогда одного из крупнейших независимых СМИ Беларуси.

Судебный процесс, как объявлено, будет проходить в закрытом режиме.

Подсудимых обвиняют в разжигании социальной вражды, призывах к причинению вреда национальной безопасности Беларуси, нарушении общественного порядка, а также в уклонении от уплаты налогов.

В понедельник в суде присутствовали только гендиректор портала Людмила Чекина и главный редактор Марина Золотова. Еще три обвиняемых - редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева и юрист Екатерина Ткаченко - объявлены в розыск, так как не пришли в суд. Они покинули Беларусь до начала рассмотрения дела.

Портал TUT.by активно освещал протесты, начавшиеся в Беларуси после объявления итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Протесты были подавлены, более 1200 человек оказались за решеткой, десятки тысяч белорусов вынужденно покинули страну.

Правозащитные организации считают Людмилу Чекину и Марину Золотову политическими заключенными.

Тихановская: "В нормальном государстве они бы получали премии, а не сидели бы за решеткой"

По мнению лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, сотрудниц tut.by судят в Беларуси "за несогласие прислуживать интересам режима в обход принципам профессиональной журналистики, за отличную работу, за правду и совесть".

"Марина Золотова, Людмила Чекина и все сотрудники TUT.by – гордость беларусской журналистики. Они сделали для Беларуси больше, чем все присутствующие в зале суда пропагандисты, прокуроры, охранники и прочие прислужники. В любом нормальном государстве они получали бы премии за профессионализм, а не сидели бы за решеткой", - написала Тихановская в своем аккаунте в Телеграме.

По ее словам, независимые и честные журналисты нужны каждому государству, однако белорусский "режим нанимает пропагандистов для создания якобы красивой картинки в государстве".

"Тех, кто осмелился говорить правду – репрессируют, пытают, запугивают", - пишет Тихановская.

"Зеркало": Беларусь "все глубже и глубже погружается во тьму"

Часть редакции TUT.by возобновила работу за пределами Беларуси, назвав новый проект "Зеркало". Накануне начала судебного процесса в Минске редакция выступила с открытым обращением, в котором называет процесс "сюром" и "финальным рывком по дороге в альтернативную реальность, где настоящие новости - это зло".

"У нас в редакции нет никаких сомнений в том, что дело TUT.BY сфабриковано от и до и появилось лишь потому, что режим боится журналистов. Боится настоящих новостей. Мы считаем, что сотрудники TUT.BY должны быть освобождены в зале суда", - пишут сотрудники "Зеркала".

При этом они отмечают, что "рассчитывать в современной Беларуси на справедливый суд не приходится".

"Наша любимая страна все глубже и глубже погружается во тьму", - резюмируют белорусские журналисты.