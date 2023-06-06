Украина переходит к "наступательным действиям" в некоторых районах

Euronews

Киев публикует кадры атаки на российские позиции на Бахмутском направлении. Украинское контрнаступление началось?

Украина опубликовала кадры предположительных атак на российские позиции в районе Бахмута.

Ранее Киев хранил молчание о своих военных действиях, но затем объявил, что его силы "переходят к наступательным действиям" в некоторых районах.

Считается ли это началом анонсированного украинского контрнаступления, остается неясным, но президент Владимир Зеленский упомянул Бахмут в своем ночном обращении.

Я благодарен каждому нашему воину, всем нашим защитникам и защитницам, которые сообщили нам именно те новости, которых мы ожидали по сей день. Бахмутское направление - молодцы, воины! Владимир Зеленский президент Украины

Ранее украинский лидер приветствовал в Киеве министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.

В то время как бывший президент России Дмитрий Медведев на прошлой неделе назвал Великобританию вечным врагом Москвы, Киев придерживается другого мнения.

На встрече Клеверли сказал: "Украина выиграет эту войну и может рассчитывать на нашу поддержку".

Москва обнародовала кадры наступления украинских войск в Донецкой области.

Накануне Минобороны России заявило, что отразило попытку крупномасштабного контрнаступления ВСУ на Южнодонецком направлении.

Как заявляет ведомство, в результате Украина потеряла более 1500 военнослужащих, 28 танков, из них 8 немецких "Леопардов", три французских колесных танка АМХ-10 и 109 боевых бронированных машин.

Российское государственное телевидение также показало кадры разрушений в приграничных городах Белгородской области.

Ряд наблюдателей считают недавние обстрелы частью усилий Украины по отвлечению внимания Москвы, чтобы дать ВСУ время на подготовку контрнаступления.