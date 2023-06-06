Украина переходит к "наступательным действиям" в некоторых районах

Киев публикует кадры атаки на российские позиции на Бахмутском направлении. Украинское контрнаступление началось?
Украина опубликовала кадры предположительных атак на российские позиции в районе Бахмута.
Ранее Киев хранил молчание о своих военных действиях, но затем объявил, что его силы "переходят к наступательным действиям" в некоторых районах.
Считается ли это началом анонсированного украинского контрнаступления, остается неясным, но президент Владимир Зеленский упомянул Бахмут в своем ночном обращении.
Ранее украинский лидер приветствовал в Киеве министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.
В то время как бывший президент России Дмитрий Медведев на прошлой неделе назвал Великобританию вечным врагом Москвы, Киев придерживается другого мнения.
На встрече Клеверли сказал: "Украина выиграет эту войну и может рассчитывать на нашу поддержку".
Москва обнародовала кадры наступления украинских войск в Донецкой области.
Накануне Минобороны России заявило, что отразило попытку крупномасштабного контрнаступления ВСУ на Южнодонецком направлении.
Как заявляет ведомство, в результате Украина потеряла более 1500 военнослужащих, 28 танков, из них 8 немецких "Леопардов", три французских колесных танка АМХ-10 и 109 боевых бронированных машин.
Российское государственное телевидение также показало кадры разрушений в приграничных городах Белгородской области.
Ряд наблюдателей считают недавние обстрелы частью усилий Украины по отвлечению внимания Москвы, чтобы дать ВСУ время на подготовку контрнаступления.