Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что Украина вернула часть села Берховка к северу от Бахмута

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ISW: Украинские силы провели локальные наземные атаки и, предположительно, добились ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области

Саша Вакулина, Euronews

Минобороны России заявило, что Киев начал "крупное" наступление на юге Донецкой области с использованием танковых и механизированных подразделений. Вооруженные силы Украины заявляют, что не располагают информацией о "широкомасштабном наступлении" в Донецкой области.

В воскресенье Киев призвал "не распространяться" о любых планах по возвращению территории, захваченной Россией в ходе 15-месячного полномасштабного вторжения.

ISW сообщает: украинские силы провели локальные наземные атаки и, предположительно добились ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области 4 июня.

Кадры с геолокацией, опубликованные в воскресенье, показывают, что механизированные части украинских сил продвинулись к северо-востоку от Ровнополя.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы атаковали в этом направлении и захватили Новодаровку и Нескучное.

Некоторые российские военные блогеры утверждали, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны и продвинулись на 500 метров до трех километров в этом районе.

Назначенный Россией чиновник в оккупированных частях Запорожской области сообщил российским государственным СМИ, что украинские войска пытаются прорвать здесь линию обороны, чтобы выйти к побережью Азовского моря.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 4 июня, что украинские силы, возможно, восстановили позиции на юго-западе Бахмута, подтверждая тем самым неоднократные украинские сообщения о том, что украинские силы удерживают позиции на юго-западной окраине города.

В понедельник он сказал, что украинские силы отбили часть населенного пункта Берховка, к северо-западу от Бахмута, назвав это "позором".

Украинские официальные лица постоянно сообщали, что украинские силы сохраняют позиции на окраинах Бахмута с 20 мая, когда Пригожин утверждал, что ЧВК "Вагнер" полностью захватили город.