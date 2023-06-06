Австрия: социал-демократы объявили имя нового лидера партии

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Лидером партии станет бургомистр города Трайскирхен Андреас Баблер. Сначала из-за ошибки при подсчете голосов победителем внутрипартийного голосования объявили губернатора земли Бургенланд Ханса Петера Доскозила.

У австрийских социал-демократов наконец-то появился новый лидер, после того как в выходные из-за ошибки при подсчете голосов победителем объявили другого кандидата.

Бургомистр города Трайскирхен, что под Веной, Андреас Баблер боролся за пост лидера партии с губернатором юго-восточной земли Бургенланд Хансом Петером Доскозилом на субботних внутрипартийных выборах.

Доскозил более известен австрийской публике, и на съезде партии в выходные он был объявлен победителем. Однако в понедельник глава избирательной комиссии партии объявил, что на самом деле победил Баблер, а не Доскозил, с перевесом в 317 голосов против 280.

Как была обнаружена ошибка?

В понедельник голоса пересчитали после того, как партийные чиновники обнаружили, что в первоначальном подсчете не хватает одного голоса. В процессе работы они выяснили, что субботний результат был "перевернут" из-за ошибки, возникшей при внесении голосов в электронную таблицу.

Андреас Баблер сказал, что попросит еще раз проверить результаты голосования. "Очень важно, чтобы не осталось никаких вопросительных знаков, чтобы мы могли двигаться вперед с уверенностью", — цитирует его слова издание Kurier. Он также извинился за впечатление, которое производила его партия в последние недели, и пообещал работать над "полным возвращением социал-демократии".

Андреас Баблер придерживается более левой, чем Доскозил, позиции по некоторым вопросам, включая миграцию. В Трайскирхене, где он занимает пост бургомистра, находится крупнейший в Австрии центр приема беженцев.

Социал-демократы часто возглавляли кабинет министров Австрии после Второй мировой войны, но в последний раз они были в правительстве в 2017 году. На последних парламентских выборах 2019 года они набрали 21,2% голосов — намного меньше, чем консервативная Австрийская народная партия, которая сейчас управляет страной в коалиции с "зелеными".

По опросам они занимают второе место после крайне правой Партии свободы, рейтинг которой подняло недовольство избирателей высокой инфляцией.