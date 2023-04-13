Генпрокурор США: ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

Федеральное бюро расследований арестовало в четверг американского гражданина, подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона. Это подтвердил генпрокурор США Меррик Гарленд. Он также уточнил, что задержанным является 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.

По словам Гарленда, "агенты ФБР задержали Тейшейру ранее во второй половине дня без каких-либо инцидентов".

Ранее сообщалось, что за массовой утечкой стоит молодой человек, работающий на одной из военных баз. На протяжении года он делился секретными оборонными документами с группой из 20 подростков-геймеров на сервере Discord.