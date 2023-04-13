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США

Генпрокурор США: ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

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Генпрокурор США Меррик Гарленд
Генпрокурор США Меррик Гарленд   -  Авторское право  AP Photo/Evan Vucci
 Глеб Шатуновский

Федеральное бюро расследований арестовало в четверг американского гражданина, подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона. Это подтвердил генпрокурор США Меррик Гарленд. Он также уточнил, что задержанным является 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.

По словам Гарленда, "агенты ФБР задержали Тейшейру ранее во второй половине дня без каких-либо инцидентов". 

Ранее сообщалось, что за массовой утечкой стоит молодой человек, работающий на одной из военных баз. На протяжении года он делился секретными оборонными документами с группой из 20 подростков-геймеров на сервере Discord.

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