США и Китай обвиняют друг друга в инциденте в Тайваньском проливе

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Корабль КНР приблизился на опасное расстояние к американскому эсминцу в водах Тайваньского пролива. Стороны обвиняют друг друга в провоцировании риска

В минувшие выходные китайский военный корабль, как сообщили представители вооруженных сил США, приблизился на расстояние 137 метров к американскому эсминцу.

В Вашингтоне заявили о рискованном характере эпизода. Пекин обвинил США в "намеренном провоцировании риска" в регионе.

США и Канада проводили совместные учения в проливе, разделяющем Тайвань и Китай, когда китайский корабль прошел перед американским эсминцем, вынудив его снизить скорость, чтобы избежать столкновения, говорится в заявлении американского командования.